La Coupe du Monde 2026 débute à Mexico avec un record de 48 équipes participantes

MEXICO, 10 juin 2026 (WAM) -- La Coupe du Monde de la FIFA 2026 débute jeudi à Mexico, marquant le lancement de la plus grande édition du tournoi depuis sa création en 1930. Accueillie conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la compétition réunira un nombre record de 48 équipes nationales, faisant de cette édition la première Coupe du Monde organisée dans trois pays différents.

Le match d’ouverture opposera le pays hôte, le Mexique, à l’Afrique du Sud dans le groupe A au stade Azteca, qui devient ainsi le premier stade à accueillir des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA lors de trois éditions différentes, après avoir déjà accueilli des rencontres en 1970 et 1986.

Le tournoi 2026 marque la première expansion de 32 à 48 équipes, augmentant le nombre de matchs de 64 à 104 et prolongeant la compétition à près de six semaines. Les rencontres se dérouleront dans 16 villes hôtes, dont 11 aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada.

Le tournoi verra également une représentation arabe record, avec huit équipes qualifiées pour la phase finale pour la première fois. Le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie et l’Irak représenteront le monde arabe, marquant la plus grande présence arabe de l’histoire de la Coupe du Monde.

Le format élargi comprend neuf équipes asiatiques, dix équipes africaines, seize équipes européennes, six équipes de la Confédération de football d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (Concacaf), six équipes sud-américaines et une équipe d’Océanie.

Le tournoi devrait générer des revenus records pour la FIFA grâce à l’augmentation des ventes de billets, des droits de diffusion, des accords de parrainage et des partenariats commerciaux. La FIFA prévoit qu’environ sept millions de spectateurs assisteront aux matchs pendant le tournoi, tandis que l’audience mondiale devrait atteindre près de six milliards de téléspectateurs sur plusieurs plateformes de diffusion.