La Ligue arabe condamne l’agression iranienne contre le Koweït, Bahreïn et la Jordanie

LE CAIRE, 10 juin 2026 (WAM) -- La Ligue des États arabes a condamné avec la plus grande fermeté l’agression iranienne contre l’État du Koweït, le Royaume de Bahreïn et le Royaume hachémite de Jordanie, perpétrée aujourd’hui, mercredi, par des attaques de missiles balistiques et de drones.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue des États arabes, a exprimé sa profonde préoccupation face à la poursuite des attaques de l’Iran contre des territoires arabes comme moyen d’escalade dans ses différends avec d’autres pays non arabes.

Il a souligné qu’une telle approche est totalement inacceptable et révèle une tentative iranienne de déstabiliser la sécurité régionale arabe tout en exerçant simultanément une pression sur la communauté internationale.

Il a réaffirmé la pleine solidarité de l’organisation basée au Caire avec l’État du Koweït, le Royaume de Bahreïn et le Royaume hachémite de Jordanie, et a appelé les parties concernées à accélérer les efforts pour parvenir à un accord qui mettrait fin à la crise, laquelle dure désormais depuis 100 jours.