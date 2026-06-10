Le Secrétaire général du CCG salue la coopération renforcée avec le Canada, échanges à 7,7 milliards $

MANAMA, 10 juin 2026 (WAM) -- Jasem Mohamed Albudaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a affirmé que la troisième Réunion ministérielle conjointe CCG-Canada sur le dialogue stratégique constitue une plateforme essentielle pour approfondir la coopération, tant dans la gestion des défis actuels que dans la création de partenariats stratégiques durables dans des domaines d’intérêt commun, soulignant ainsi l’importance croissante des relations entre les deux parties.

Il a tenu ces propos lors de la réunion qui s’est déroulée aujourd’hui à Manama, sous la présidence du Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Ministre des Affaires étrangères du Bahreïn et Président en exercice du Conseil ministériel, en présence des ministres des Affaires étrangères du CCG et d’Anita Anand, Ministre des Affaires étrangères du Canada.

En ouvrant son allocution, Jasem Mohamed Albudaiwi a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahreïn, Président actuel du Conseil suprême, pour le soutien et les facilités offertes par le Bahreïn afin de garantir le succès des activités du CCG, ainsi que pour l’appui continu des dirigeants des États membres à l’action commune du Golfe.

Il a précisé que la réunion se tenait dans un contexte marqué par des développements régionaux et internationaux complexes, mentionnant ce qu’il a qualifié d’agression iranienne contre les États du CCG depuis le 28 février 2026, laquelle, selon lui, se poursuit et continue de perturber la navigation dans le détroit d’Hormuz, avec de graves conséquences pour l’économie mondiale.

Il a insisté sur l’importance particulière de cette réunion face à ces défis, estimant qu’elle offre une opportunité d’échanger des perspectives, de coordonner les positions et de renforcer la coopération entre le CCG et le Canada pour promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité. Jasem Mohamed Albudaiwi a également salué la Résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant la nécessité de sa mise en œuvre pour atteindre ses objectifs de maintien de la paix et de la sécurité internationales et de prévenir les actions portant atteinte à la stabilité régionale ou au droit international.

Il a remercié le Canada pour sa condamnation des attaques contre les États du CCG et pour son soutien aux initiatives visant à accroître la sécurité et la stabilité conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

Le Secrétaire général a indiqué que le dialogue stratégique entre le CCG et le Canada représentait une avancée majeure dans les relations bilatérales. Il a rappelé que le mémorandum d’entente signé entre le Secrétariat général du CCG et le gouvernement du Canada avait mis en place un cadre institutionnel solide pour le dialogue, tandis que le Plan d’action conjoint pour 2025-2029 définit les priorités et mécanismes de coopération dans les domaines politique et sécuritaire, le commerce et l’investissement, l’énergie, l’éducation, la santé et d’autres secteurs clés.

Jasem Mohamed Albudaiwi a mis en lumière la progression des relations économiques entre le CCG et le Canada, soulignant que le commerce bilatéral a atteint environ 7,7 milliards de dollars américains en 2025. Les investissements directs étrangers à destination des pays du CCG ont dépassé 2 milliards de dollars américains en 2024, reflétant la force des liens économiques existants et le potentiel d’une coopération accrue dans le commerce et l’investissement.

Il a mis en avant l’importance de tirer parti des avancées dans les relations économiques en élargissant le commerce et les investissements réciproques et en renforçant la coopération dans les secteurs de l’énergie conventionnelle et renouvelable, de l’innovation, des technologies avancées, de la sécurité alimentaire et des chaînes d’approvisionnement, afin de soutenir le développement durable, la croissance économique et la prospérité.

Il a conclu en saluant l’organisation par le Canada, en partenariat avec les États-Unis et le Mexique, de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et a formulé ses vœux de plein succès pour la compétition.