Le trafic aérien au Koweït reprend normalement après la levée des mesures de précaution

KOWEÏT, 11 juin 2026 (WAM) -- L’Autorité publique de l’aviation civile du Koweït (PACA) a annoncé jeudi que le trafic aérien dans l’espace aérien du Koweït a repris normalement, la situation nécessitant des mesures de précaution ayant pris fin.

Dans un communiqué transmis par l’Agence de presse koweïtienne (KUNA), la PACA a précisé qu’elle continue de surveiller la situation de façon permanente, en étroite coordination avec les autorités compétentes tant au niveau national qu’international, afin d’assurer les plus hauts standards de sûreté et de sécurité dans l’espace aérien.

L’Autorité a également indiqué que les opérations habituelles ont repris à l’aéroport international du Koweït, avec des vols opérant conformément aux horaires établis, tout en maintenant une surveillance constante et une évaluation rapide de tout nouveau développement pour garantir la mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires.