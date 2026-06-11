EDGE lance EDGE Europe à Paris pour renforcer les capacités de défense européennes innovantes

ABOU DHABI, 11 juin 2026 (WAM) -- Le groupe de technologie avancée et de défense basé à Abou Dhabi, EDGE, a lancé jeudi EDGE Europe, une entreprise commerciale entièrement européenne, dont le siège est à Paris.

La nouvelle société, enregistrée en France, propose une approche fondamentalement différente de la construction de capacités de défense, fondée sur l’industrialisation axée sur la technologie, le développement rapide et un écosystème ouvert et axé sur les partenariats, conçu pour fournir des capacités souveraines plus rapidement que ne le permet l’industrie traditionnelle.

La base opérationnelle d’EDGE Europe en France constitue la première étape d’un engagement à long terme envers l’ensemble de l’Europe. Le lancement s’appuie sur deux sites : un siège stratégique dans le prestigieux quartier Chaillot, au centre de Paris, qui se concentrera sur l’engagement gouvernemental, les partenariats et les investissements dans la région, et un pôle d’ingénierie et de fabrication à Bordeaux, chargé de la conception, de l’intégration et du développement rapide de systèmes avancés.

Bordeaux se situe au cœur de la base industrielle aérospatiale et de défense française, avec une chaîne d’approvisionnement étendue couvrant la propulsion, les composites et l’avionique, et abrite plusieurs universités et institutions de recherche de premier plan qui offrent à EDGE un accès direct à des talents spécialisés en ingénierie.

Faisal Abdulaziz Al Bannai, Conseiller du Président des Émirats arabes unis pour les Affaires de Recherche Stratégique et de Technologie Avancée et Président du Groupe EDGE, a déclaré : « L’Europe se trouve à un moment décisif pour sa défense, et EDGE souhaite faire partie de son avenir. Nous sommes ici pour investir dans ses talents, construire aux côtés de son industrie et créer des capacités durables sur le sol européen. »

« Les capacités de défense qui compteront le plus dans la décennie à venir seront développées par ceux qui auront l’audace de faire les choses différemment, avec la rapidité et l’ambition qu’exige cette époque. EDGE Europe associe la rapidité d’une nouvelle génération d’entreprise de défense à la profondeur d’un groupe industriel établi, et nous construisons main dans la main avec nos partenaires. C’est le modèle dont la défense européenne a besoin, et nous avons l’intention de l’impulser ici. »

Il a ajouté : « Au fil des décennies, les Émirats arabes unis et la France ont construit un partenariat d’une force durable. Choisir Paris pour le siège d’EDGE Europe est une marque délibérée de ce lien, et nous sommes déterminés à forger des partenariats de la même solidité à travers tout le continent. »

EDGE apporte à l’Europe une rare étendue de capacités, couvrant les systèmes autonomes, les plateformes aériennes, navales et terrestres, la propulsion, l’intelligence artificielle, la guerre électronique, les capteurs et les communications, le tout intégré sous une vision stratégique unique.

Cette capacité à combiner des domaines généralement cloisonnés entre différentes entreprises positionne EDGE Europe pour fournir la capacité connectée et multi-domaines qu’exige de plus en plus la défense moderne.

La nouvelle société travaillera avec des partenaires à travers l’Europe, des grands groupes établis aux entreprises émergentes de technologie de défense, en passant par les universités et centres de recherche, intégrant les capacités et investissant là où cela accélère les résultats, renforçant l’industrie européenne plutôt qu’en entrant en concurrence avec elle.

EDGE Europe prévoit de recruter et de développer des talents européens, de créer des emplois d’ingénierie et industriels hautement qualifiés, et de développer des technologies sur le sol européen pour des clients de la région et au-delà.

Les ambitions européennes d’EDGE s’appuient déjà sur une base industrielle croissante, comprenant l’acquisition de participations majeures dans des entreprises clés de la région telles que Milrem Robotics en Estonie, Anavia en Suisse et Flaris en Pologne, l’acquisition prévue de CMD en Italie, des coentreprises avec Fincantieri et Indra Sistemas, ainsi que des partenariats stratégiques avec Leonardo et Safran.

Couvrant les systèmes autonomes, la propulsion, ainsi que les domaines aérien et naval, ces initiatives donnent à EDGE Europe la profondeur et la portée nécessaires pour livrer dès le premier jour, renforçant les chaînes d’approvisionnement européennes et garantissant un accès souverain à des capacités critiques.