Le président des Émirats arabes unis reçoit l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies

ABOU DHABI, 11 juin 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu Son Excellence l’Ambassadeur Mike Waltz, le Représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès des Nations Unies.

La réunion a porté sur les relations stratégiques entre les Émirats arabes unis et les États-Unis ainsi que sur les moyens de renforcer davantage la coopération dans divers domaines au service des intérêts mutuels des deux pays.

Les deux parties ont également examiné les développements régionaux et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, ainsi que leur impact sur la sécurité maritime internationale et l’économie mondiale.

Étaient présents à la réunion Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi ; et Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, ainsi qu’un certain nombre de cheikhs, de ministres et de hauts responsables.