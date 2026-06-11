Emaar Properties lance un projet de 200 milliards AED pour 150 000 résidents à Dubaï

DUBAÏ, 11 juin 2026 (WAM) -- Emaar Properties a annoncé jeudi qu'elle se prépare à dévoiler une destination extraordinaire au cœur de Dubaï, destinée à devenir l'adresse urbaine la plus emblématique de la ville et un chapitre déterminant dans l'histoire remarquable de la transformation de Dubaï, avec une valeur totale de développement de 200 milliards AED.

La société a expliqué que le futur plan directeur offrira une surface de plancher brute dépassant 4,5 millions de mètres carrés, avec une capacité d'accueil de près de 150 000 résidents, répartis sur cinq quartiers intégrés.

Le projet repose sur les principes de la ville en 20 minutes ; ce développement intégrera de manière transparente les infrastructures de mobilité intelligente les plus avancées, des systèmes de construction intelligents et une connectivité numérique complète. Des réseaux de mobilité douce, des voies adaptées aux véhicules électriques, une gestion communautaire intégrée via application et des services publics pilotés par les données rendront les rythmes de la vie quotidienne entièrement fluides.

Mohamed Alabbar, Fondateur d’Emaar Properties, a déclaré : « Ce développement reflète notre profonde confiance dans l’avenir des Émirats arabes unis et notre foi dans le leadership visionnaire qui continue de créer un environnement où l’ambition, l’innovation et les idées audacieuses peuvent prospérer. C’est Emaar dans sa forme la plus ambitieuse, et Dubaï dans sa forme la plus inspirante. »