DP World lance une solution de facturation électronique

DUBAÏ, 11 juin 2026 (WAM) -- DP World a lancé une solution de facturation électronique aux Émirats arabes unis après avoir été sélectionnée par le Ministère des Finances des Émirats arabes unis en tant que prestataire de services pré-approuvé pour aider les entreprises à se préparer au futur cadre obligatoire de facturation électronique, dans le cadre des efforts plus larges de numérisation fiscale du pays.

Cette sélection intervient à une étape cruciale du déploiement national de la facturation électronique aux Émirats arabes unis, la phase pilote devant débuter le 1er juillet 2026.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions AED devront désigner un prestataire de services accrédité avant le 30 octobre 2026, en prévision de la mise en œuvre obligatoire à l’échelle nationale en janvier 2027.

Alors que les Émirats arabes unis progressent vers un écosystème commercial et fiscal numérisé, la facturation électronique devient une composante essentielle de la conformité commerciale et de la visibilité des transactions. La solution de DP World permet aux entreprises d’intégrer la conformité à la facturation électronique directement dans leurs processus opérationnels et financiers, réduisant ainsi les tâches manuelles tout en améliorant la rapidité, la précision et la traçabilité des transactions.

La solution aidera les entreprises à améliorer les cycles de traitement des factures, à renforcer la réconciliation entre les expéditions et les paiements, et à accroître la visibilité de bout en bout sur l’ensemble des opérations commerciales transfrontalières. Pour les sociétés opérant dans des chaînes d’approvisionnement complexes, cela se traduit par une trésorerie plus prévisible et une exécution commerciale plus efficace.

Dr Mohamed AbuHamra, Directeur des opérations technologiques numériques chez DP World GCC, a déclaré : « Notre rôle est d’aider les clients à s’adapter à ce changement réglementaire sans perturbation, en intégrant la conformité dans les systèmes qu’ils utilisent déjà. Pour les entreprises, cela signifie des cycles de règlement plus rapides, moins d’écarts de réconciliation et une meilleure visibilité sur chaque transaction de leur chaîne d’approvisionnement. »

L’infrastructure est entièrement hébergée par DP World aux Émirats arabes unis, garantissant que les données de facturation et les informations financières sensibles restent stockées et traitées dans le pays, conformément aux exigences nationales en matière de souveraineté des données.

DP World procède actuellement à l’intégration des clients et accompagne les entreprises dans la planification d’une mise en œuvre anticipée afin d’assurer une transition en douceur avant les échéances réglementaires.

En intégrant la facturation électronique aux plateformes commerciales, logistiques et financières existantes, les entreprises peuvent gérer la documentation, les douanes et la réconciliation financière au sein d’un flux de travail unique et intégré.

Cette harmonisation favorise des opérations commerciales plus rapides et plus transparentes à travers les Émirats arabes unis et renforce la connectivité au sein des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.