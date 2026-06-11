La Défense de Bahreïn intercepte et détruit des attaques aériennes iraniennes visant des civils

MANAMA, 11 juin 2026 (WAM) -- Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn a annoncé que la défense aérienne avait intercepté et détruit des attaques aériennes iraniennes. Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), le Commandement général a déclaré : « L’Iran a poursuivi son approche hostile systématique à travers ses attaques criminelles de missiles et de drones visant des civils dans le Royaume de Bahreïn. »

« L’utilisation délibérée de missiles et de drones pour cibler des civils et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire », a souligné le Commandement général.