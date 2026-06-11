La FIFA officialise les capacités des 16 stades hôtes pour la Coupe du Monde 2026

MEXICO, 11 juin 2026 (WAM) -- La FIFA a confirmé la capacité finale des stades pour les 16 sites qui accueilleront les matchs à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Les stades s’animeront alors que des millions de fans du monde entier se réuniront pour célébrer la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée.

Chaque site a été préparé pour offrir une expérience de classe mondiale, garantissant que chaque siège contribue à l’atmosphère électrisante qui définit la plus grande scène du football.

La confirmation des capacités des stades pour l’événement marque la dernière étape opérationnelle avant le coup d’envoi.

Suite à une demande mondiale sans précédent, le record d’affluence cumulée du tournoi, établi à 3,5 millions lors de la Coupe du Monde de la FIFA™ 1994, est désormais en passe d’être dépassé, reflétant l’ampleur et l’ambition de cette première édition à 48 équipes.

Les capacités finalisées soulignent l’envergure de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui verra plus d’équipes, plus de matchs et plus de supporters que jamais auparavant, établissant de nouveaux standards en matière d’affluence et d’engagement mondial.

Le Stade de Mexico arrive en tête des sites de la Coupe du Monde par capacité, avec 80 824 places, suivi du Stade de New York New Jersey avec 80 663 places. Le Stade de Dallas a une capacité de 70 649 places, tandis que le Stade de Los Angeles peut accueillir 70 492 spectateurs.

Parmi les autres sites hôtes figurent Atlanta (68 239), Houston (68 777), Philadelphie (68 324), la région de la baie de San Francisco (68 827), Kansas City (69 045), Seattle (66 925), Boston (64 146), Miami (64 478), BC Place Vancouver (52 497), Monterrey (51 243), Guadalajara (45 664) et Toronto (43 036).