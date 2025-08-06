सीओपी30 ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परिषद की घोषणा की

साओ पाउलो, 6 अगस्त 2025 (WAM) -- एजेंज़िया ब्रासिल की रिपोर्ट के अनुसार, 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी30) के अध्यक्ष, राजदूत आंद्रे कोर्रिया डो लागो ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के समाधानों पर समाज और स्थानीय सरकारों के साथ बातचीत करने के लिए एक परिषद की औपचारिक स्थापना की घोषणा की है।

कोर्रिया डो लागो ने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का मुद्दा सीओपी30 के मुख्य विषयों में से एक होगा, जो नवंबर में पारा राज्य के अमेज़ोनियन शहर बेलेम में आयोजित किया जाएगा।

कोर्रिया डो लागो ने कहा, "सीओपी30 के लिए अनुकूलन परिषद में कई ब्राज़ीलियाई हस्तियाँ शामिल हैं जो नागरिक समाज और स्थानीय सरकारों के साथ इस संवाद में हमारा समर्थन करती हैं।"

राजदूत ने साओ पाउलो में आयोजित कार्यक्रम में टेलीकांफ्रेंस के माध्यम से बात की।