यूएई के श्रम बाजार में आधे कर्मचारी युवा हैं: अब्दुल रहमान अल अवार

अबू धाबी, 6 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्री तथा उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यवाहक मंत्री डॉ. अब्दुल रहमान अल अवार ने समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए युवाओं को सशक्त बनाने की यूएई की प्रतिबद्धता को एक आधारभूत स्तंभ के रूप में रेखांकित किया है।

उन्होंने बताया कि नफीस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से पिछले तीन वर्षों में कार्यबल में यूएई के नागरिकों की हिस्सेदारी 325 प्रतिशत बढ़ी है, जिसने समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में युवाओं की भूमिका को मजबूत किया है।

अल अवार ने शिक्षा उत्पादन को श्रम बाजार की उभरती जरूरतों के साथ संरेखित करने की यूएई की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से भविष्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल सेवाओं, और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) में निवेश के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यूएई उद्यमिता परिषद के लिए एक समर्पित निधि आवंटित करके और '5,000 डिजिटल प्रतिभाएँ' पहल शुरू करके उद्यमिता को आगे बढ़ाने और डिजिटल तत्परता को मज़बूत करने में यूएई के अनुभव पर प्रकाश डाला।

उन्होंने यूएई उद्यमिता परिषद के लिए एक समर्पित निधि आवंटित करके और '5,000 डिजिटल प्रतिभाएँ' पहल शुरू करके उद्यमिता को आगे बढ़ाने और डिजिटल तत्परता को मज़बूत करने में यूएई के अनुभव पर भी प्रकाश डाला। यह पहल युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें नए आर्थिक युग में नेतृत्व के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह नया आर्थिक युग विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित है।

मंत्री अल अवार ने मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय के साथ साझेदारी में जी20 रोजगार और श्रम मंत्रियों की बैठक में 'कार्यबल में लैंगिक समानता' पर एक अन्य सत्र में भाग लिया। उन्होंने समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यूएई का कानून कार्यस्थल पर सभी प्रकार के लिंग-आधारित भेदभाव - जिसमें पदोन्नति, प्रशिक्षण के अवसर आदि शामिल हैं - को प्रतिबंधित करता है और लिंग-आधारित हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है।

अल अवार ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के सरकारी संस्थानों में 66 प्रतिशत कार्यबल महिलाएँ हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाएँ नेतृत्वकारी पदों पर हैं। उन्होंने आगे बताया कि निजी क्षेत्र ने श्रम बाज़ार में महिलाओं की भागीदारी में 21 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है, और निजी क्षेत्र में कुल महिला कार्यबल का 46 प्रतिशत कुशल नौकरियों में कार्यरत महिलाएँ हैं।

मंत्री अल अवार ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति देश की वैश्विक रैंकिंग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के लैंगिक असमानता सूचकांक में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में पहला स्थान और विश्व बैंक द्वारा जारी महिला, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट शामिल है। यूएई को 100 में से 82.5 अंक मिले।