सीबीयूएई ने वित्तीय कंपनी पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए

अबू धाबी, 6 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के केंद्रीय बैंक (सीबीयूएई) ने एक वित्तीय कंपनी पर 600,000 दिरहम का वित्तीय प्रतिबंध लगाया है। कंपनी का आरोप है कि उसने बाजार आचरण और उपभोक्ता संरक्षण नियमों व मानकों का पालन नहीं किया है।

सीबीयूएई के निरीक्षणों से पता चला है कि कंपनी यूएई के कानूनों और नियमों का पालन करने में विफल रही है, जिनका उद्देश्य वित्तीय उद्योग में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखना और यूएई के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। ये प्रतिबंध सीबीयूएई के निरीक्षणों के निष्कर्षों पर आधारित हैं।