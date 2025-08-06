यूएई चेंगदू में होने वाले विश्व खेलों में भाग लेगा

चीन, 6 अगस्त 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई 7 से 17 अगस्त तक चीन के चेंगदू में आयोजित होने वाले 12वें विश्व खेलों में भाग ले रहा है। इस खेल में आठ पुरुष और महिला एथलीट तीन स्पर्धाओं: जिउ-जित्सु, मुएथाई और ट्रायथलॉन में भाग लेंगे।

राष्ट्रीय जिउ-जित्सु टीम में छह एथलीट शामिल हैं: मोहम्मद अल सुवैदी (69 किग्रा), महदी अल अवलाकी (77 किग्रा), सईद अल कुबैसी (85 किग्रा), अस्मा अल होसानी (52 किग्रा), शम्सा अल अमरी (57 किग्रा) और शम्मा अल कलबानी (63 किग्रा)।

इसके अलावा, मरियम अल शम्सी ट्रायथलॉन स्पर्धाओं में यूएई का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि मोहम्मद तवीसी मुएथाई स्पर्धा में भाग लेंगे।

राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तकनीकी एवं खेल मामलों के विभाग ने हाल ही में भाग लेने वाले खेल महासंघों के साथ एक संयुक्त वर्चुअल बैठक आयोजित की ताकि वैश्विक प्रतियोगिता से पहले अंतिम तैयारियों की समीक्षा की जा सके। इस प्रतियोगिता में 118 देशों के 5,000 से अधिक एथलीट 34 स्पर्धाओं में भाग लेंगे।

विश्व खेल, हर चार साल में आयोजित होने वाला एक बहु-खेल आयोजन है, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ (IWGA) द्वारा किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त एक संगठन है। IWGA में 40 अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ शामिल हैं।

2009 में ताइवान में आयोजित 8वें विश्व खेलों में यूएई के पदार्पण के बाद से, जब मोहम्मद शहाब ने स्नूकर में कांस्य पदक जीता था, देश ने प्रतियोगिता के इतिहास में कुल 12 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय जिउ-जित्सु टीम के सदस्य फैसल अल केतबी ने 2017 में पोलैंड में आयोजित 10वें संस्करण में स्वर्ण और रजत पदक जीते थे। राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स टीम ने उसी संस्करण में पैराशूटिंग की मिश्रित श्रेणी में कांस्य पदक जीता था।

यूएई का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित पिछले संस्करण में रहा, जहाँ प्रतिनिधिमंडल ने रिकॉर्ड आठ पदक जीते: दो स्वर्ण, एक रजत और पाँच कांस्य। ये पदक जिउ-जित्सु, मय थाई और फ्रीफॉल पैराशूटिंग में जीते गए।

बर्मिंघम में आयोजित 11वें संस्करण के बाद, यूएई 101 प्रतिभागी देशों की सर्वकालिक विश्व खेलों की पदक सूची में 10 स्थान ऊपर चढ़कर 56वें स्थान पर पहुँच गया। 2022 संस्करण में 49 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहने के बावजूद, इटली ने कुल 490 पदकों के साथ पहला स्थान बरकरार रखा।