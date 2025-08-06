पुतिन ने अमेरिकी दूत विटकॉफ से मुलाकात की

मॉस्को, 6 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने क्रेमलिन में मुलाकात की।

तीन घंटे चली इस बैठक में पुतिन के शीर्ष सहयोगी यूरी उशाकोव और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख और विदेशी देशों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रिव शामिल हुए। यह जानकारी TASS समाचार एजेंसी ने क्रेमलिन के एक बयान के हवाले से दी।

