सऊदी रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा सचिव से फ़ोन पर बातचीत की

रियाद, 6 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने आज अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से फ़ोन पर बात की।

इस बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने संबंधों की समीक्षा की, उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया और रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे के भीतर आगे विकास के अवसरों पर चर्चा की।

साझा हितों के कई मुद्दों पर चर्चा के अलावा, उन्होंने क्षेत्र और दुनिया में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के प्रयासों पर भी चर्चा की।