कतर और ब्रिटेन के नेताओं ने गाजा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए मानवीय सहायता का आह्वान किया

दोहा, 6 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बातचीत में हाल के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों और गाजा पट्टी की स्थिति भी शामिल है। दोनों पक्षों ने मानवीय सहायता और तत्काल युद्धविराम की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पट्टी के लोगों को पर्याप्त सहायता मिले।