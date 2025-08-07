साझेदारी को मज़बूत करने के लिए यूएई के राजदूत ने एसीएस महासचिव से मुलाकात की

पोर्ट ऑफ स्पेन, 7 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- क्यूबा में यूएई के राजदूत हाज़ा अल काबी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा के दौरान कैरिबियाई देशों के संघ (एसीएस) की नवनियुक्त महासचिव नोएमी एस्पिनोज़ा मैड्रिड से मुलाकात की। इस बैठक में कैरिबियाई देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने और सतत विकास एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

अल काबी ने यूएई और एसीएस के बीच घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डाला, खासकर मार्च 2017 में यूएई को पर्यवेक्षक का दर्जा मिलने के बाद से। दोनों पक्षों ने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, सतत पर्यटन को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को साझा किया।

बैठक में यूएई-कैरिबियन नवीकरणीय ऊर्जा कोष जैसे पिछले प्रयासों के आधार पर संयुक्त पहलों, विनिमय कार्यक्रमों और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश पर भी चर्चा हुई।