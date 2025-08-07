अजमान के क्राउन प्रिंस ने स्लोवाक राजदूत के साथ सहयोग पर चर्चा की

अजमान, 7 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अजमान के क्राउन प्रिंस, हिज हाइनेस शेख अम्मार बिन हुमैद अल नूमी ने यूएई में स्लोवाकिया के राजदूत पावोल पनिस का उनके कार्यकाल की शुरुआत में स्वागत किया। उन्होंने पनिस की सफलता की कामना की और आशा व्यक्त की कि वह यूएई और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाएंगे।

बैठक में साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पनिस और उनकी टीम ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए क्राउन प्रिंस का धन्यवाद किया और अमीरात के विकास की प्रशंसा की। बैठक में कई अधिकारियों ने भाग लिया।