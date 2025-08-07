यूएई के राष्ट्रपति आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुँचे

मॉस्को, 7 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान रूसी संघ की आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुँच गए हैं।

रूसी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही, यूएई के राष्ट्रपति के विमान का सैन्य विमानों द्वारा स्वागत किया गया और उनकी सुरक्षा की गई।

शेख मोहम्मद का वुंकोवो हवाई अड्डे पर आधिकारिक स्वागत किया गया, जहाँ यूएई और रूस के राष्ट्रगान बजाए गए। शेख मोहम्मद के लिए एक मानद गार्ड का गठन किया गया, जिसका स्वागत वरिष्ठ अधिकारियों ने किया, जो उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे।

शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, राष्ट्रपति के विशेष मामलों के न्यायालय के उपाध्यक्ष; शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तहनून अल नाहयान, यूएई राष्ट्रपति के सलाहकार; अली बिन हमद अल शम्सी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च परिषद के महासचिव; डॉ. सुल्तान बिन अहमद अल जाबेर, उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री; विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जाउदी; निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी; राज्य मंत्री अहमद अली अल सईघ; सामरिक अनुसंधान और उन्नत प्रौद्योगिकी मामलों के लिए राष्ट्रपति के सलाहकार फैसल अब्दुलअजीज अल बन्नई; सामरिक मामलों के लिए राष्ट्रपति कार्यालय के अध्यक्ष और अबू धाबी कार्यकारी कार्यालय के अध्यक्ष डॉ. अहमद मुबारक अल मजरूई; रूसी संघ में यूएई के राजदूत डॉ. मोहम्मद अहमद अल जाबेर और कई वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।