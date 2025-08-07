यूएई ने गाजा में 500 टन से अधिक खाद्य सहायता हवाई मार्ग से पहुँचाई

अबू धाबी, 7 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई ने जॉर्डन, जर्मनी और बेल्जियम के सहयोग से ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के तहत 'बर्ड्स ऑफ गुडनेस' पहल के तहत 65वीं मानवीय सहायता हवाई मार्ग से पहुँचाई है।

आवश्यक खाद्य पदार्थों और आपातकालीन मानवीय आपूर्ति सहित यह सहायता 3,862 टन से अधिक हो गई है, जिसका उद्देश्य गाजा पट्टी के सबसे अधिक प्रभावित और असुरक्षित क्षेत्रों में फिलिस्तीनी समुदायों की सहायता करना है।

इन अभियानों का उद्देश्य उन क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचाना है जहाँ वर्तमान परिस्थितियों के कारण ज़मीनी रास्ते पहुँचना मुश्किल है। इस सहायता में विभिन्न प्रकार की आवश्यक खाद्य सामग्री और आपातकालीन मानवीय आपूर्ति शामिल है।

यूएई ने 500 टन से अधिक खाद्य सहायता से लदे 21 ट्रकों को क्रॉसिंग के माध्यम से पहुँचाया है, जो गाजा में उसके हवाई और ज़मीनी समर्थन के विस्तारित दायरे को दर्शाता है। यूएई ने गाजा में जरूरतमंद लोगों को सहायता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो राहत और सहायता कार्यों में इसके गहन मानवीय सिद्धांतों और वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है।