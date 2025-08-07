अबू धाबी, 7 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) समिति की तीसरी बैठक अबू धाबी में आयोजित हुई। समिति ने राज्य मंत्री अहमद अली अल सईघ से मुलाकात की।

यह बैठक 2022 में क्षेत्रीय संवाद भागीदार के रूप में भागीदारी और 2024-2028 के लिए संयुक्त कार्य योजना के शुभारंभ के बाद, आसियान समिति के साथ सहयोग को मजबूत करने के यूएई के प्रयासों का हिस्सा थी। इंडोनेशियाई राजदूत हुसैन बागिस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मलेशिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के राजदूतों ने भी भाग लिया।

अल सईघ ने साझेदारी को आगे बढ़ाने में हुई प्रगति की प्रशंसा की और समन्वय बढ़ाने तथा संयुक्त कार्रवाई के नए रास्ते तलाशने में समिति की भूमिका पर जोर दिया। इस सत्र में संबंधों को आगे बढ़ाने पर रचनात्मक बातचीत भी हुई, जिसमें राजदूतों ने व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए सुझाव साझा किए।