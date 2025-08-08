गाजा में भूख और कुपोषण बढ़ रहा है: संयुक्त राष्ट्र

न्यूयॉर्क, 7 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव फरहान हक ने गाजा पट्टी में भूख और कुपोषण के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि बिस्तरों, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की कमी के कारण अस्पताल अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं।

उन्होंने गुरुवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि गाजा में अस्पताल अपनी अधिकतम क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं और बिस्तरों, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की कमी के कारण मरीज फर्श पर या सड़कों पर पड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पट्टी पर ईंधन की आपूर्ति नहीं की गई तो तबाही आ सकती है।

