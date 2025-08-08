हुआइरू ग्रेट वॉल मैराथन और जायद चैरिटी रन 2025 के लिए पंजीकरण शुरू

अबू धाबी, 8 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बीच सांस्कृतिक और खेल सहयोग के तहत अगले महीने बीजिंग में आयोजित होने वाली 'हुआइरू ग्रेट वॉल मैराथन' और 21 सितंबर को आयोजित होने वाली 'जायद चैरिटी रन 2025' के लिए पंजीकरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।

इस दौड़ का आयोजन जायद चैरिटी रन की सर्वोच्च आयोजन समिति द्वारा किया जाता है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और आपसी सहयोग का प्रतीक माना जाता है। यह दौड़ एक वैश्विक श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और हंगरी जैसे देश शामिल हैं।

ग्रेट वॉल मैराथन, जो चीनी एथलेटिक्स एसोसिएशन की A1 श्रेणी का हिस्सा है, में 51,000 से अधिक धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। यह दौड़ बीजिंग के यांकी झील अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र से शुरू होकर मुतियान्यू ग्रेट वॉल पर्यटक आकर्षण स्थल पर समाप्त होगी। इस मार्ग में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी शामिल होंगे।

ज़ायद चैरिटी रन 2001 में अबू धाबी में दिवंगत शेख़ ज़ायद बिन सुल्तान अल नाहयान के परोपकारी कार्यों और धर्मार्थ योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किया गया था। अब तक, इस दौड़ ने चिकित्सा और धर्मार्थ कार्यों के लिए 173 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है, जिसमें न्यूयॉर्क, काहिरा और अब बीजिंग सहित देशों में 613,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं।

सर्वोच्च आयोजन समिति के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हिलाल अल काबी, 18 अगस्त को बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आयोजन की पूरी जानकारी की घोषणा करेंगे। बीजिंग स्थित यूएई दूतावास और कई चीनी सरकारी एजेंसियां इस आयोजन का समर्थन करेंगी।

चीनी एथलीट 8 अगस्त से स्थानीय मैराथन प्लेटफ़ॉर्म और वीचैट के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। यूएई के प्रतिभागियों, जिनमें अमीराती एथलीट, निवासी, दूतावास के कर्मचारी और अन्य शामिल हैं, के लिए समर्पित चैनल इस लिंक पर उपलब्ध हैं: /https://m.mararun.com/html/match.html#/index/8436870480502777?f=mara

दौड़ से पहले की गतिविधियों में 20 सितंबर को रोबोट रेस, फैमिली और डिटरमाइंड पीपल, और 19 से 21 सितंबर तक मुतियान्यू ग्रेट वॉल पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है, जिसका समापन 21 सितंबर को एक पुरस्कार समारोह के साथ होगा।