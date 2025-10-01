यूएई के राजदूत ने सर्बिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की

बेलग्रेड, 1 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- सर्बिया में यूएई के राजदूत अहमद हातेम अल मेनहाली ने सर्बिया के प्रधानमंत्री डुरो मैकट से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, दोनों देशों और लोगों की प्रगति और समृद्धि को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की।

इसके अलावा, राजदूत ने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों की पुष्टि की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए यूएई की उत्सुकता पर प्रकाश डाला, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगा।

अपनी ओर से, प्रधानमंत्री मैकट ने सभी क्षेत्रों में गहरे द्विपक्षीय संबंधों और रचनात्मक सहयोग की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के विभिन्न अवसरों पर जोर दिया।