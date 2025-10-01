द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना: यूएई-ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए

अबू धाबी, 1 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई है।

यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निजी क्षेत्र के सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर खोलेगा। इससे वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 2024 के 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2032 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। अकेले 2025 की पहली छमाही में, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएई का गैर-तेल विदेशी व्यापार 3.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 33.4% की वृद्धि है।

यह समझौता अनावश्यक व्यापार बाधाओं को कम करने, वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेहतर बाज़ार पहुँच और निवेश के लिए एक मज़बूत ढाँचा प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, खाद्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नए रास्ते खुलेंगे।

विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी ने कहा, "यूएई-ऑस्ट्रेलिया सीईपीए का लागू होना हमारी आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सहयोग और विकास के नए अवसर प्रदान करेगा।"

डॉ. थानी बिन अहमद अल-ज़ायौदी के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से मज़बूत करता है और निवेश के द्वार खोलता है।

अमीरात मध्य पूर्व में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और वैश्विक स्तर पर 20वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र के किसी देश के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

दोनों देशों ने अब तक एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 14 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि 300 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियाँ पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में अमीरात में सक्रिय हैं, जो भविष्य में संबंधों में और उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है।

यूएई-ऑस्ट्रेलिया सीईपीए अब तक हस्ताक्षरित 31 व्यापार समझौतों में से एक है, जो अमीराती व्यवसायों को प्रमुख वैश्विक बाजारों तक विस्तारित पहुँच प्रदान करता है।