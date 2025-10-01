यूएई ने पाकिस्तान में आतंकवादी हमले की निंदा की

अबू धाबी, 1 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई ने दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तान के क्वेटा में एक अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में इस तरह के आपराधिक कृत्यों के खिलाफ अपना कड़ा रुख दोहराया और इस बात पर ज़ोर दिया कि देश सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाली सभी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद को हमेशा खारिज करता है।

मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और इस दुखद घटना के बाद पाकिस्तानी सरकार और नागरिकों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।