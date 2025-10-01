यूएई के राष्ट्रपति और इराकी प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

अबू धाबी, 1 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और सहयोग को और बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करने के लिए अबू धाबी में मुलाकात की।

यह बैठक अल शाति पैलेस में हुई, जहाँ यूएई के राष्ट्रपति ने इराकी प्रधानमंत्री का यूएई की आधिकारिक यात्रा पर स्वागत किया। दोनों नेताओं ने विकास और आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की ताकि दोनों देशों की प्राथमिकताओं का समर्थन किया जा सके और लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके।

इस अवसर पर, मध्य पूर्व की नवीनतम स्थिति सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्थायी शांति की स्थापना और क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और विकास में योगदान देने वाली राजनयिक पहलों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। उन्होंने फिलिस्तीन को हाल ही में मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की भी सराहना की और इसे फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

अमीराती राष्ट्रपति और इराकी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के हितों की रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए अमीराती-इराकी संबंधों को और मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों के संदर्भ में संयुक्त अरब सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बैठक में राष्ट्रपति के विशेष मामलों की परिषद के उपाध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान; अमीरात के राष्ट्रपति के सलाहकार शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तहन्नून अल नाहयान; राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च परिषद के महासचिव अली बिन हमद अल शम्सी; इराक में यूएई के राजदूत अब्दुल्ला मटर अल मज़रूई; और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

अबू धाबी के लिए राष्ट्रपति के विमान से आगमन पर, इराकी प्रधानमंत्री का अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया।