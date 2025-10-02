यूएई, कजाकिस्तान ने रक्षा सहयोग पर चर्चा की

अस्ताना, 2 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- रक्षा मामलों के राज्य मंत्री मोहम्मद बिन मुबारक बिन फदल अल मजरूई और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल डौरेन कोसानोव ने रक्षा और सैन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

रक्षा मामलों के राज्य मंत्री की अस्ताना की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की पुष्टि करने के उद्देश्य से साझा हितों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

दोनों पक्षों ने साझा रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य सहयोग को व्यापक बनाने और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और रक्षा प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया।