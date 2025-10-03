यूएई के राष्ट्रपति और यमन के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की

अबू धाबी, 3 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज यमन गणराज्य के प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक के साथ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और उनके साझा हितों के समर्थन में सहयोग को मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए बातचीत की। इस दौरान आपसी हित के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

यह बैठक अबू धाबी के कसर अल शाती में हुई, जहाँ यमन के प्रधानमंत्री ने यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष महामहिम डॉ. रशद मोहम्मद अल-अलीमी का अभिवादन किया और यूएई की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएँ दीं। बदले में, महामहिम ने राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष को अपना अभिवादन दिया और यमन की स्थिरता और समृद्धि के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।

शेख मोहम्मद बिन जायद ने यमन के प्रधानमंत्री को यमन और उसके लोगों के प्रति अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को पूरा करने में सफलता की कामना की। उन्होंने विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए यमन के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए यूएई की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

महामहिम सलीम सालेह बिन ब्राइक ने यमन और उसके लोगों के लिए यूएई के निरंतर समर्थन के लिए महामहिम को धन्यवाद दिया और यूएई और उसके लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की।

बैठक में उपराष्ट्रपति, उप-प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष महामहिम शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान; विशेष मामलों के लिए राष्ट्रपति न्यायालय के उपाध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान; यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तहन्नून अल नाहयान; राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च परिषद के महासचिव अली बिन हम्माद अल शम्सी; राष्ट्रपति के सामरिक मामलों के कार्यालय के अध्यक्ष तथा अबू धाबी कार्यकारी कार्यालय के अध्यक्ष डॉ. अहमद मुबारक अल मजरूई, तथा कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।