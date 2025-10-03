यूएई के राजदूत ने मिस्र के विदेश मंत्री को परिचय पत्र की प्रति भेंट की

काहिरा, 3 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- हमद ओबैद अल ज़ाबी ने काहिरा स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में मिस्र के विदेश एवं प्रवास मंत्री डॉ. बद्र अब्देलती को अरब गणराज्य मिस्र में यूएई के राजदूत के रूप में अपने परिचय पत्र की एक प्रति भेंट की।

अल ज़ाबी ने अब्देलती को उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री, महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान का अभिवादन प्रेषित किया और मिस्र की सरकार एवं जनता की प्रगति एवं समृद्धि की कामना की।

इसके अलावा, अल ज़ाबी ने अरब गणराज्य मिस्र में यूएई का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व व्यक्त किया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगा।

अपनी ओर से, अब्देलती ने महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान को बधाई दी और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की प्रगति और समृद्धि की कामना की।

इसके अलावा, अब्देलती ने राजदूत का स्वागत किया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के उनके कर्तव्यों में सफलता की कामना की। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के उनके कर्तव्यों को पूरा करने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अपने देश की तत्परता पर ज़ोर दिया।

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र अरब गणराज्य के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की और दोनों देशों और उनके लोगों के हितों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की।