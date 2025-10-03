यूएई और अर्जेंटीना के राष्ट्रपतियों ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

अबू धाबी, 3 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्थिक, निवेश और विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

दोनों नेताओं ने अपने देशों की विकास प्राथमिकताओं के समर्थन में प्रयासों को संरेखित करने के तरीकों पर चर्चा की और दोनों देशों और उनके लोगों के लिए अधिक लाभ प्रदान करने हेतु द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।