यूएई ने मिस्र में 7वीं तुरत्ना प्रदर्शनी में अपनी विरासत का प्रदर्शन किया

काहिरा, 5 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- युवा उद्यम विकास हेतु सऊद बिन सक्र प्रतिष्ठान और रास अल खैमाह चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधित्व में यूएई, काहिरा में 7वीं तुरत्ना प्रदर्शनी में भाग ले रहा है।

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के संरक्षण में मिस्र के प्रधानमंत्री डॉ. मुस्तफा मदबौली ने मिस्र अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में किया। यह आयोजन 11 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पांच देश - यूएई, जॉर्डन, अल्जीरिया, पाकिस्तान और ट्यूनीशिया - मुख्य अतिथि के रूप में - 1,170 प्रदर्शकों के साथ भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री मदबौली ने यूएई मंडप का दौरा किया, जहाँ उन्हें युवा उद्यम विकास हेतु सऊद बिन सक्र प्रतिष्ठान की उच्च समिति के अध्यक्ष और यूएई प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख यूसुफ इस्माइल ने जानकारी दी।

इस्माइल ने मिस्र में यूएई के नेतृत्व और जनता की ओर से शुभकामनाएँ प्रेषित कीं और बताया कि यह लगातार सातवीं भागीदारी है। उन्होंने यूएई की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जहाँ मंडप में पारंपरिक प्रदर्शन कलाएँ, काव्य संध्याएँ और साहित्यिक गतिविधियाँ शामिल हैं जो लगातार बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं।