यूएई ने कुवैत में 11वीं जीसीसी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया

कुवैत, 5 अक्टूबर 2025 (डब्ल्यूएएम) -- स्वास्थ्य एवं रोकथाम मंत्री अहमद बिन अली अल सईघ ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के स्वास्थ्य मंत्रियों की 11वीं बैठक और 88वीं जीसीसी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक की मेजबानी कुवैत ने जीसीसी के स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में की।

यूएई की भागीदारी का उद्देश्य खाड़ी देशों के स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करना, सदस्य देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों में अधिक दक्षता हासिल करना और संयुक्त कार्य धाराओं को आगे बढ़ाकर तथा एकीकृत परियोजनाओं को लागू करके उनके बीच साझेदारी और समन्वय को बढ़ाना है।

अहमद अल सईघ ने इस बात पर जोर दिया कि इन बैठकों में यूएई की भागीदारी संयुक्त खाड़ी स्वास्थ्य एजेंडे को बढ़ावा देने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और जीसीसी समुदायों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के हमारे प्रखर नेतृत्व के निर्देशों के अनुरूप है। यह अधिक कुशल और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए खाड़ी देशों की एकीकृत परियोजनाओं का समर्थन जारी रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

अहमद अल सईघ ने कहा, "यूएई रोग निवारण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य डेटा आदान-प्रदान और विशेषज्ञता के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मज़बूत करने को बहुत महत्व देता है। यूएई स्वास्थ्य नवाचार और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी में तेज़ी से प्रगति के साथ-साथ खाड़ी देशों की चिकित्सा क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने कहा कि सहयोग के लिए रणनीतिक ढाँचा एक संयुक्त खाड़ी स्वास्थ्य एजेंडा प्रदान करता है, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, संयुक्त पहलों का समर्थन करता है और नवीन डिजिटल समाधानों को अपनाता है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक एकीकृत खाड़ी दृष्टिकोण को मज़बूत किया जा सके और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति को मज़बूत किया जा सके।