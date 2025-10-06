अबू धाबी न्यायिक विभाग और हंगरी के न्याय मंत्रालय ने सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की

अबू धाबी, 6 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अबू धाबी न्यायिक विभाग (एडीजेडी) के अवर सचिव यूसुफ सईद अल अब्री ने न्यायिक और कानूनी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए अबू धाबी में हंगरी के न्याय मंत्री बेन्स टुज़सन से मुलाकात की।

इस दौरान न्यायिक विकास, डिजिटल परिवर्तन और न्याय तक पहुँच और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं में विशेषज्ञता साझा करने पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल को एक इंटरैक्टिव प्रस्तुति के माध्यम से विभाग की उन्नत डिजिटल सेवाओं, न्याय तक पहुँच को सुगम बनाने के तंत्र और न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई नवीन परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

काउंसलर अल अब्री ने विश्व स्तर पर अग्रणी न्यायिक प्रणाली विकसित करने के लिए उपराष्ट्रपति, उप-प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष और एडीजेडी के अध्यक्ष, महामहिम शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान के निर्देशों के अनुरूप, दुनिया भर के न्यायिक संस्थानों के साथ मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए न्यायिक विभाग की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।

हंगेरियन मंत्री ने डिजिटल सेवाओं और नवाचार में एडीजेडी की प्रगति की प्रशंसा की और न्यायिक कार्यों और डिजिटल न्यायिक सेवाओं में न्यायिक सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को मज़बूत करने के महत्व पर बल दिया।