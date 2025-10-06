अबू धाबी, 6 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) द्वारा आयोजित पहला विधायी संसदीय मंच कल अबू धाबी में शुरू होगा।

इस मंच में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों की विधान परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर के स्थानीय प्राधिकरण, कानूनी और न्यायिक निकाय, शैक्षणिक संस्थान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे।

अबू धाबी पुलिस के सहयोग से मंच के साथ-साथ एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

इस मंच की शुरुआत संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष सकर घोबाश के संबोधन से होगी, जिसके बाद जीसीसी के महासचिव जसीम मोहम्मद अलबुदैवी और अंतर-संसदीय संघ के महासचिव मार्टिन चुंगोंग भाषण देंगे।

यह मंच प्रभावी कानून बनाने, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में, संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने और विधायी प्रथाओं को मजबूत करने के लिए सांसदों, विशेषज्ञों और कानूनी विद्वानों के बीच सहयोग बढ़ाना है।