यूएई के राष्ट्रपति और जॉर्डन के राजा ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की

अबुद हबी, 6 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को आज जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से फोन पर बात हुई, जिस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग और संयुक्त कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेष रूप से मध्य पूर्व के नवीनतम घटनाक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने गाजा पट्टी में स्थायी युद्धविराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों और पहलों के लिए अपने देशों के समर्थन की पुष्टि की।

दोनों पक्षों ने द्वि-राज्य समाधान पर आधारित न्यायसंगत और व्यापक शांति स्थापित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया, क्योंकि यही क्षेत्र में स्थायी स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है, और इस तरह से कि यह क्षेत्र के लोगों और राष्ट्रों के हितों की पूर्ति करे।

बैठक में क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों के मद्देनजर अरब समन्वय और संयुक्त कार्रवाई को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया गया।