यूएई ने जीसीसी-ईयू संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लिया

कुवैत, 7 अक्टूबर 2025 (डब्ल्यूएएम) -- राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने 5-6 अक्टूबर को कुवैत द्वारा आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठकों में यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

5 अक्टूबर को, अल मरार ने क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर दूसरे उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय मंच में भाग लिया, जिसमें नवीनतम क्षेत्रीय सुरक्षा अपडेट पर चर्चा की गई और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। 6 अक्टूबर को, उन्होंने जीसीसी और बेनेलक्स संघ के प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों के बीच एक नाश्ते की बैठक में भाग लिया। बाद में उन्होंने 29वीं जीसीसी-ईयू संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठकों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग विकसित करने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मज़बूत करने, विकास और मानवीय सहायता में सहयोग को मज़बूत करने, और सुरक्षा, शांति एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।

बैठकों के एक भाग के रूप में, अल मारार ने यूरोपीय संघ के कई प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को और विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की।