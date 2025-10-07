चाड के राष्ट्रपति ने यूएई के राजदूत का स्वागत किया

न'दजामेना, 7 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- चाड के राष्ट्रपति महामत इदरीस डेबी इटनो ने नूर चाड सौर संयंत्र परियोजना के उद्घाटन के बाद, चाड में यूएई के राजदूत राशिद सईद अल शम्सी का स्वागत किया। राशिद के साथ अमीराती कंपनी ग्लोबल साउथ यूटिलिटीज (जीएसयू) का एक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसका नेतृत्व सीईओ अली अलशिमरी कर रहे थे। यह स्वागत समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया।

अल शम्सी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान का राष्ट्रपति डेबी को अभिवादन किया और चाड सरकार व जनता के लिए आगे के विकास व समृद्धि की कामना की।

राष्ट्रपति डेबी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, और उपराष्ट्रपति, उप-प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को बधाई दी और यूएई सरकार व जनता की प्रगति और विकास की कामना की।

राष्ट्रपति डेबी ने चाड और यूएई के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी निरंतर प्रगति की सराहना की। उन्होंने यूएई के उदार समर्थन और विकास पहलों के लिए भी गहरी सराहना व्यक्त की, जिन्होंने विकास और स्थिरता की दिशा में चाड सरकार के प्रयासों को ठोस रूप से आगे बढ़ाया है।

राष्ट्रपति डेबी ने राष्ट्रीय विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। इस संदर्भ में, उन्होंने 50 मेगावाट नूर चाड सौर ऊर्जा परियोजना को क्रियान्वित करने वाली कंपनी की सराहना की, जिसे रिकॉर्ड समय में और उच्च मानकों के साथ पूरा किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को मज़बूत करने और एन'दजामेना की स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में इसके योगदान का उल्लेख किया।

राष्ट्रपति डेबी ने नवंबर में अबू धाबी में आयोजित होने वाले चाड कनेक्शन 2030 के सफल आयोजन पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह आयोजन दोनों देशों के बीच आर्थिक और निवेश साझेदारी को मज़बूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और विभिन्न क्षेत्रों में चाड और यूएई के बीच फलदायी सहयोग को नई गति प्रदान करेगा।

अपनी ओर से, अल शम्सी ने साझा हितों के समर्थन में चाड के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने और लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।