यूएई, कुवैत ने सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की

कुवैत, 7 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) – यूएई सशस्त्र बलों के उप-प्रमुख मेजर जनरल शेख अहमद बिन तहनून अल नाहयान ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत कुवैत का आधिकारिक दौरा किया।

कुवैती सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अल-शुरियान और कुवैती सेना के जनरल स्टाफ उप-प्रमुख मेजर जनरल पायलट सबा जाबेर अल-अहमद अल-सबा ने उनका स्वागत किया।

इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने सैन्य सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

यह यात्रा दोनों भाईचारे वाले देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के ढांचे के भीतर हो रही है, जिसका उद्देश्य विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए सशस्त्र बलों की युद्ध तत्परता को उन्नत करना है।