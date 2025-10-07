चाड के राष्ट्रपति ने सहिष्णुता एवं शांति हेतु वैश्विक परिषद के अध्यक्ष का स्वागत किया

न'दजामेना, 7 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) – चाड गणराज्य के राष्ट्रपति महामत इद्रिस डेबी इटनो ने राजधानी न'दजामेना स्थित राष्ट्रपति भवन में सहिष्णुता एवं शांति हेतु वैश्विक परिषद के अध्यक्ष अहमद बिन मोहम्मद अल जरवान और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने सहिष्णुता एवं शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने और सुरक्षा, स्थिरता एवं सतत विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने हेतु परिषद और चाड गणराज्य के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

राष्ट्रपति डेबी ने अंतर्राष्ट्रीय और संसदीय दोनों स्तरों पर सहिष्णुता एवं शांति हेतु वैश्विक परिषद की अग्रणी भूमिका की प्रशंसा की और अफ्रीका तथा दुनिया भर में नागरिक शांति एवं विकास प्राप्त करने के मूलभूत स्तंभों के रूप में सहिष्णुता और संवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु परिषद की पहलों के लिए चाड के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मज़बूत संबंधों पर भी प्रकाश डाला और अफ्रीका तथा विश्व स्तर पर यूएई की सकारात्मक भूमिका की सराहना की।

अपनी ओर से, अल जारवान ने चाड के राष्ट्रपति द्वारा अपने देश में समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चाड में राष्ट्रीय और संसदीय संस्थानों के साथ सहयोग को मज़बूत करने और पूरे महाद्वीप में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अफ्रीकी प्रयासों का समर्थन करने के लिए परिषद की उत्सुकता व्यक्त की।