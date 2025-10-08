मिस्र और फ्रांस के राष्ट्रपतियों ने फ़िलिस्तीनी को मान्यता देने के प्रयासों के लिए समर्थन का आह्वान किया

काहिरा, 8 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) – मिस्र और फ्रांस के राष्ट्रपतियों ने तत्काल युद्धविराम, गाजा पट्टी में मानवीय और राहत सहायता के निर्बाध विस्तार, बंधकों और बंदियों की अदला-बदली और फ़िलिस्तीनी लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित किए बिना गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण प्रक्रिया की तत्काल शुरुआत की आवश्यकता पर बल दिया।

आज एक फ़ोन कॉल के दौरान, राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल-सीसी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने युद्ध को समाप्त करने और फ़िलिस्तीनियों द्वारा पट्टी में झेली जा रही मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए चल रहे गहन प्रयासों के मद्देनज़र दोनों देशों के बीच घनिष्ठ परामर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

राष्ट्रपति अल-सीसी ने फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर फ्रांस के समर्थनात्मक रुख की सराहना की, जिसकी परिणति 22 सितंबर, 2025 को न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी गणराज्य और सऊदी अरब साम्राज्य की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित द्वि-राज्य समाधान सम्मेलन के दौरान फ्रांस द्वारा फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के रूप में हुई।

उन्होंने इस घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि यह अन्य देशों के लिए फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के लिए एक प्रोत्साहन है, जो द्वि-राज्य समाधान के अनुरूप है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत संदर्भ शर्तों और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुसार 4 जून, 1967 की सीमाओं पर पूर्वी यरुशलम को अपनी राजधानी बनाते हुए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना है।