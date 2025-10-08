यूएई ने दो वांछित व्यक्तियों को बेल्जियम के अधिकारियों को प्रत्यर्पित किया

अबू धाबी, 8 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- आंतरिक मंत्रालय ने इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई पुलिस मुख्यालय और शारजाह पुलिस मुख्यालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद दो वांछित व्यक्तियों को बेल्जियम के अधिकारियों को प्रत्यर्पित किया है।

बेल्जियम के सर्वाधिक वांछित व्यक्तियों में शामिल इन संदिग्धों पर सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी, एक खतरनाक गिरोह बनाने, नशीले पदार्थों और मनोविकार नाशक पदार्थों का कारोबार करने और धन शोधन के आरोप हैं।

न्यायालय और न्याय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यह प्रत्यर्पण यूएई की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और वैश्विक कानून प्रवर्तन साझेदारी को मजबूत करने, सीमा पार संगठित अपराध का मुकाबला करने और सामुदायिक सुरक्षा को और बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञता साझा करने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है।