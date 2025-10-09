अजमान के शासक ने सऊदी राजदूत से मुलाकात की

अजमान, 9 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और अजमान के शासक शेख हुमैद बिन राशिद अल नूमी ने आज अमीरी कोर्ट में यूएई में सऊदी अरब के राजदूत सुल्तान बिन अब्दुल्ला अल अनखारी से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, अजमान के शासक और सऊदी राजदूत ने दोनों देशों के बीच गहरे भाईचारे के संबंधों और आपसी हितों को पूरा करने तथा दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग और संयुक्त कार्य बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

शेख हुमैद ने दोनों देशों के बुद्धिमान नेतृत्व में यूएई और सऊदी अरब के बीच मजबूत और बढ़ते भाईचारे के संबंधों की प्रशंसा की।

सऊदी राजदूत ने अजमान के शासक के साथ अपनी मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की और दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों और फलदायी सहयोग की प्रशंसा की, साथ ही यूएई और विशेष रूप से अजमान में हुए व्यापक विकास की भी सराहना की।

बैठक में कई शेख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।