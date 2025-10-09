यूएई ने गाजा में युद्धविराम समझौते के पहले चरण पर सहमति का स्वागत किया

अबू धाबी, 9 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में युद्धविराम समझौते के पहले चरण की घोषणा का स्वागत किया है। इस समझौते को संभव बनाने में उनकी प्रमुख और निर्णायक भूमिका की सराहना करते हुए, यूएई ने सभी पक्षों से इस दुखद युद्ध को समाप्त करने और गाजा पट्टी में शांति एवं स्थिरता प्राप्त करने के लिए तत्काल सहमति बनाने का आग्रह किया है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए यूएई की ओर से सराहना व्यक्त की और इस समझौते को संभव बनाने में कतर, मिस्र और तुर्की के अथक प्रयासों की सराहना की।

यूएई ने आशा व्यक्त की कि यह समझौता गाजा पट्टी में मानवीय पीड़ा को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और एक न्यायसंगत एवं स्थायी समझौते का मार्ग प्रशस्त करता है जो फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों की गारंटी देता है और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को बहाल करता है।

यूएई ने समझौते की शर्तों के प्रति सभी पक्षों की प्रतिबद्धता, संयम बरतने और द्वि-राज्य समाधान प्राप्त करने तथा क्षेत्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षा, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए गंभीर कदमों को लागू करने के माध्यम से इस प्रगति को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया।

इसके अलावा, मंत्रालय ने तनाव कम करने और न्यायसंगत एवं व्यापक शांति प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन में यूएई की अडिग स्थिति की पुष्टि की, और पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय, राहत और चिकित्सा सहायता की तत्काल, स्थायी, सुरक्षित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया।