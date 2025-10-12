यूएई की राष्ट्रीय साइक्लिंग टीम ने अरब साइक्लिंग चैंपियनशिप में 17 पदक जीते

सुलेमानियाह, इराक। 12 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) – यूएई की राष्ट्रीय साइक्लिंग टीम ने इराक के सुलेमानियाह में आयोजित अरब साइक्लिंग चैंपियनशिप में अपनी भागीदारी 17 पदकों - 11 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य - के साथ संपन्न की।

अंतिम दिन, अब्दुल्ला जसीम ने एलीट पुरुष रोड रेस में स्वर्ण पदक जीता, इससे पहले व्यक्तिगत टाइम ट्रायल जीतने के बाद दोहरी जीत हासिल की। ​​उनके साथी अहमद अल मंसूरी तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें कांस्य पदक मिला।

इस बीच, माधेद अल मशघौनी ने जूनियर रोड रेस में स्वर्ण पदक जीता और जूनियर टीम ने इसी स्पर्धा के टीम वर्ग में रजत पदक हासिल किया।

टीम स्तर पर, यूएई की सीनियर टीम ने इराक और जॉर्डन को पछाड़ते हुए समग्र टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करके अपना दबदबा जारी रखा।