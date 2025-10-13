यूएई ने 'ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3' के तहत गाजा के लिए मानवीय जहाज तैयार किया

अबू धाबी, 13 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई ने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के तहत "यूएई मानवीय जहाज" तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि भाईचारे वाले फिलिस्तीनी लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जा सके और गाजा पट्टी में तत्काल जरूरतों को पूरा किया जा सके।

यूएई में कई मानवीय और धर्मार्थ संगठनों और संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया यह जहाज फिलिस्तीनी लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के समन्वित राष्ट्रीय प्रयासों को दर्शाता है।

यह पहल गाजा पट्टी की सहायता के लिए चल रहे अमीराती मानवीय प्रयासों का हिस्सा है और भाईचारे वाले फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए यूएई की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3, यूएई के अपने धर्मार्थ और मानवीय संस्थानों के सहयोग से जरूरतमंदों और संकटों से प्रभावित लोगों की मदद करने के दृढ़ मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक है।