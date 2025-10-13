यूएई और साइप्रस के राष्ट्रपतियों ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की

अबू धाबी, 13 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने द्विपक्षीय सहयोग और विशेष रूप से आर्थिक और विकास-केंद्रित क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के पारस्परिक रूप से लाभकारी अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक टेलीफोन कॉल की।

दोनों नेताओं ने साझा चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें मध्य पूर्व के घटनाक्रम और गाजा पट्टी में युद्धविराम लागू करने के हालिया समझौते शामिल हैं। उन्होंने मानवीय पीड़ा को समाप्त करने और गाजा पट्टी के निवासियों को बिना किसी बाधा के त्वरित, गहन और सुरक्षित सहायता प्रदान करने के प्रयासों में सभी पक्षों द्वारा युद्धविराम का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इस समझौते को द्वि-राज्य समाधान पर आधारित एक व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे क्षेत्र के सभी लोगों और देशों के लाभ के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।