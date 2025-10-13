एफएनसी अध्यक्ष ने जापानी राजदूत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की

अबू धाबी, 13 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) के अध्यक्ष सकर घोबाश ने अबू धाबी स्थित एफएनसी मुख्यालय में यूएई में जापान के राजदूत केन ओकानिवा का स्वागत किया।

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया, जो उनके नेतृत्व के दृष्टिकोण और यूएई और जापान के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है।

घोबाश ने यूएई और जापान के बीच विशिष्ट साझेदारी की गहराई की पुष्टि की, जो 1972 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने पुष्टि की कि यूएई-जापान सहयोग साझेदारी और आपसी सम्मान का एक आदर्श है, और फेडरल नेशनल काउंसिल और जापान के प्रतिनिधि सभा और पार्षद सभा के बीच यात्राओं और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के महत्व पर बल दिया।

घोबाश ने ओसाका में एक्सपो 2025 की मेजबानी के लिए जापान की सराहना की और इस उल्लेखनीय वैश्विक उपलब्धि के लिए जापानी पक्ष को बधाई दी।

अपनी ओर से, जापानी राजदूत ने संघीय राष्ट्रीय परिषद की प्रभावी संसदीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की मज़बूती और सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।