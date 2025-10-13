यूएई के राष्ट्रपति की ओर से मंसूर बिन जायद मिस्र पहुंचे

शर्म अल शेख, 13 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ओर से, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, गाजा पट्टी में युद्धविराम समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ाने हेतु शर्म अल शेख शहर में आयोजित शर्म अल शेख शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए अरब गणराज्य मिस्र पहुंचे।
यूएई प्रतिनिधिमंडल में अबू धाबी के उप शासक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान; ऊर्जा और बुनियादी ढांचा मंत्री सुहैल मोहम्मद अल मजरूई; उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. सुल्तान बिन अहमद अल जाबेर; निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अलसुवैदी शामिल हैं; इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार, अरब गणराज्य मिस्र में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत हमद ओबैद अल-ज़ाबी तथा कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।